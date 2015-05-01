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ريال مدريد يجبر يوفنتوس على عدم الاحتفال بلقب الدوري

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ريال مدريد يجبر يوفنتوس على عدم الاحتفال بلقب الدوري ريال مدريد يجبر يوفنتوس على عدم الاحتفال بلقب الدوري

قرر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تأجيل احتفالات فريقه بلقب الدوري في حال تحقيقه بمباراة السبت أمام سامبدوريا لما بعد مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وبرر أليجري قراره بأنه لا يريد تشتيت تركيز اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام النادي الملكي في نصف نهائي الأبطال وأنه يريد الاحتفال بقلب الدوري عقب تلك المباراة.

فوفقا لموقع (فوتبول إيطاليا) المهتم بأخبار الكرة الإيطالية فإن أليجري صرح قائلا:"من الأفضل أن نحتفل باللقب على ملعبنا يوم السبت القادم أمام كالياري".

وأفاد الموقع بأن أليجري حذر اللاعبين من تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، السهر وتناول الكحوليات حتى يكونوا مستعدين بالشكل الأمثل لمباراة ريال مدريد.

ويحتاج يوفنتوس لنقطة واحدة من مباراة السبت أمام مضيفه سامبدوريا للتتويج باللقب الرابع على التوالي والذي سيكون الثاني لأليجري بعد فوزه مع ميلان عام 2011 وبذلك سيصبح أول مدرب في تاريخ الدوري الإيطالي يتوج باللقب مع فريقين مختلفين في موسمه الأول.

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