كاكا: خبرتي ستساعد البرازيل في كوبا أمريكا

أكد النجم البرازيلي كاكا أنه يرغب في العودة مجددا لصفوف المنتخب البرازيلي قبل منافسات كوبا أمريكا الصيف المقبل مشددا أن خبرته ستساعد الفريق كثيرا.

وأشار كاكا إلى أنه جاهز تماما للعودة للمنتخب إذا رغب المدرب دونجا في ضمه لقائمة الفريق المتجهة إلى تشيلي لخوض منافسات كوبا أمريكا.

في حديثه مع شبكة (بي.بي.سي) البريطانية قال صاحب الـ33 عاما:"إذا رأى دونجا أنني ملائم للفريق، فأنا جاهز".

وأضاف "أعتقد أن بإمكاني المساهمة بقوة مع الفريق لما أمتلكه من مهارة وخبرة، ولكن الأمر لا يعتمد علي وحدي".

وأتم "فقدنا ثقتنا بأنفسنا بعد المونديال الأخير، لكن دونجا يقدم عملا مميزا الآن".

ويلعب كاكا حاليا في نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، وكانت آخر مباراة له مع المنتخب ودية أمام اليابان في أكتوبر 2014 حين دفع به دونجا بديلا لإلياس في فوز منتخب بلاده 4-0.