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المقاومة باليمن تعلن هدنة ساعتين لانتشال جثث القتلى من مناطق القتال

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المقاومة باليمن تعلن هدنة ساعتين لانتشال جثث القتلى من مناطق القتال المقاومة باليمن تعلن هدنة ساعتين لانتشال جثث القتلى من مناطق القتال
أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية الجنوبية فى عدن عن هدنة من جانبها لمدة ساعتين ابتداء من الساعة الثامنة صباح اليوم "بتوقيت اليمن" ولمدة ساعتين استجابة لنداءات وجهتها منظمات محلية ودولية منها الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين.

وأوضحت المقاومة فى بيان لها أن هذه الهدنة جاءت استجابة لنداءات المنظمات المحلية والدولية ليتسنى لها انتشال الجثث المتواجدة فى الشوارع ضحايا الاشتباكات الجارية بين المقاومة والحوثيين المدعومين بقوات موالية للرئيس السابق وإسعاف الجرحى.

وأضافت أن الهدنة تأتى أيضا بهدف تمكين الأسر المنكوبة التى تريد الخروج من المديريات التى تتمركز فيها القوات الموالية للرئيس المخلوع صالح والحوثيين سواء للخروج إلى أماكن أخرى أو الحصول على احتياجاتها.وطالب البيان المواطنين اليمنيين بالالتزام بوقت الهدنة حفاظا على سلامتهم.

وتشهد محافظة عدن منذ أكثر من شهر قتالا بين المقاومة الشعبية الجنوبية والحوثيين الذين يريدون السيطرة على عدن.. وقد حققت المقاومة انتصارات مهمة فى اليومين الماضيين واستطاعت السيطرة على مطار عدن وسط قصف لطائرات التحالف العربى لمواقع الحوثيين.


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