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بالصور.. "رياضة" الغربية تختتم فعاليات الدورة التدريبية للقيادات الشابة

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية مساء أمس الخميس، حفلا لتكريم المتدربين من الموظفين الجدد، بمناسبة الانتهاء من تلقى الدورة التدريبية المقامة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات بنادى القضاة بطنطا، وتم تسليم الشهادات للمتدربين لحصولهم على دورات فى "اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلى، التنمية البشرية".

شارك فى الحفل محمد شحاتة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإبراهيم الشيخ مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات بنادى القضاة، ووليد فكرى مدرب الحاسب الآلى، وفيروز أبو عمر أستاذ التنمية البشرية، ومحمد جودة مدير عام المكتب الفنى.

وفى كلمته أكد محمد شحاتة وكيل الوزارة على ضرورة الاهتمام بالقيادات الشابة والواعدة حتى تساهم فى إحداث عمليه التطوير والنهضة وكفاءة الأداء فى كافة المجالات والأنشطة المجتمعية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة يرحب بالضيوف -اليوم السابع -5 -2015
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وكيل وزارة الشباب والرياضة يرحب بالضيوف

تكريم الدكتور إبراهيم الشيخ -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم الدكتور إبراهيم الشيخ

جانب من الحضور -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الحضور

منصة الحفل -اليوم السابع -5 -2015
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منصة الحفل

وكيل الشباب والرياضة يكرم الدكتور فيروز أبو عمر -اليوم السابع -5 -2015
>

وكيل الشباب والرياضة يكرم الدكتور فيروز أبو عمر

محمد شحاتة مع القيادات الشابة بالمديرية -اليوم السابع -5 -2015
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محمد شحاتة مع القيادات الشابة بالمديرية


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مصر 365

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