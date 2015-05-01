أورام القولون تحقق نسب شفاء تصل إلى 70% باستخدام العلاجات الموجهة

أكد الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء، أن أورام القولون فى المرحلة الرابعة حققت نسب شفاء تتعدى الـ70%، موضحًا أن هناك دورًا للعلاج الموجه فى علاج أورام القولون التى تعد رابع أكثر أنواع الأورام انتشارًا فى العالم.

وأشار رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء، إلى أنه حدث انخفاض فى سن المصابين بأورام القولون، وأن نسبة أورام القولون المنتشرة تصل إلى 20% من إجمالى عدد الإصابات بأورام القولون، وقد حدثت طفرة شديدة فى نسب الشفاء من أورام القولون المرحلة الرابعة والتى كانت فى الثمانينات تصل إلى 1% فقط وفى عام 2015 أصبحت تصل لأكثر من 70%، ويتم الوصول إلى هذه النسب المرتفعة من نسب الشفاء فى أورام القولون المنتشرة بالكبد أو الرئة أو فيهما معًا باتباع أفضل الخطوط العلاجية التى تؤدى إلى القضاء على الورم حيث إنه يجب أن يكون لكل مريض خطة علاجية خاصة به تختلف هذه الخطة طبقًا لمعاملات كثيرة أهمها هدف العلاج الشفائى أو التلطيفى والتحاليل الجينية التى تحدد اختيار العلاج المناسب وقد ظهرت عدة علاجات موجهة ساعدت فى زيادة نسب الاستجابة ونسب الشفاء فى علاج أورام القولون المنتشر ويجب انتقاء العلاج الموجه المناسب لكل مريض حسب التحاليل الخاصة التى يتم عملها من أجل ذلك.

وأوصى الدكتور هشام الغزالى باستخدام أفضل ما يمكن من علاجات عند اكتشاف المرض فى الوهلة الأولى من اكتشافه حيث إن احتمالات الشفاء من هذه المرحلة تتعدى الـ85% فى حين أن التباطؤ فى إعطاء أفضل علاج ممكن يؤدى إلى انخفاض نسب الشفاء إلى 13% فقط.

وقال إنه ظهرت أدوية موجهة جديدة تساعد فى تحسن نسب شفاء الأورام فى الخط الثانى والثالث والرابع من العلاج حيث كانت هذه المنطقة لا تستجيب لأى نوع من أنواع العلاج الكيميائى.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر جمعية الإسكندرية لرعاية مرضى الأورام بالتعاون مع قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية المنعقد حاليًا بالإسكندرية. يذكر أنه تم تكريم الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء برئاسة الدكتور هشام الغزالى خلال انعقاد المؤتمر.