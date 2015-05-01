مقاتلوا المعارضة يقاتلون قوات الجيش السورى قرب معقل الأسد

يخوض مسلحون اسلاميون قتالا عنيفا ضد قوات الجيش السورى فى محافظة اللاذقية بشمال غرب البلاد فى مناطق قريبة من مسقط رأس عائلة الرئيس بشار الاسد.

وأبلغ مصدر بالجيش وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، أن مقاتلات قصفت مخابيء للمتمردين فى ريف اللاذقية الشمالى وأن "العشرات سقطوا بين قتيل وجريح".

وسعى مقاتلو المعارضة فى السابق الى نقل معركتهم التى بدأت قبل اربعة اعوام للاقتراب من المناطق الساحلية فى اللاذقية التى تسيطر عليها قوات الحكومة حيث معقل الاقلية العلوية التى ينتمى اليها الاسد. واللاذقية هى الميناء الرئيسى فى سوريا وحيوية لتحقيق هدف مقاتلى المعارضة للاطاحة بحكومة الاسد.

وقال مصدران بقوات المعارضة ان القتال يدور قرب جبل الاكراد بالقرب من بعض من أعلى القمم الجبلية فى سوريا ومن بينها النبى يونس التى تطل على قرى علوية وقريبة من القرداحة مسقط رأس عائلة الاسد.