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وزراء داخلية اتحاد المغرب العربى يتبنون استراتيجية لمكافحة الإرهاب

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وزراء داخلية اتحاد المغرب العربى يتبنون استراتيجية لمكافحة الإرهاب وزراء داخلية اتحاد المغرب العربى يتبنون استراتيجية لمكافحة الإرهاب
تبنى وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربى الخمسة فى نواكشوط، الخميس، استراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتى تنص على زيادة مراقبة تجنيد الجهاديين على الإنترنت، كما قرر المجتمعون "تكثيف تبادل المعلومات والتعاون التام للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بالنسبة إلى "حجم التغييرات والأحداث الخطيرة فى المغرب وجيرانه" الإقليميين.

ورحب وزير الداخلية الموريتانى، محمد سالم ولد أحمد راره، بتبنى "وثيقة ضرورية وحاسمة"، بعد اجتماع ليوم واحد لوزراء اتحاد المغرب العربى الخمسة، ووافق الوزراء "على اعتماد نهج شامل يأخذ فى عين الاعتبار جميع الجوانب والثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الأمنية" التى ستواجهها هذه البلدان الخمسة، حسب ما أذاعت قناة سكاى نيوز عربية.

وقال بيان عقب الاجتماع، إن "المجلس دعا إلى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصًا الشبكات الاجتماعية التى تعد من بين أهم الوسائل التى يستخدمها المجرمون لجذب الشباب، وأن الجماعات الارهابية تستخدم هذه الشبكات لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى مناطق النزاع"، مطالبًا من الدول "تعزيز الرقابة على عمليات غسل الأموال، من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهابيين".

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