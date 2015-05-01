كيرى يؤكد التزام واشنطن بالتوصل الى حل سياسى للأزمة السورية

التقى وزير الخارجية الامريكى جون كيرى مع رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض خالد خوجة الذى يزور واشنطن حاليا.

واكد كيرى خلال الاجتماع مجددا التزام الولايات المتحدة بالتوصل الى حل سياسى عبر التفاوض لانهاء الازمة فى سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مارى هارف ان كيرى بحث مع رئيس الائتلاف الوطنى السورى سبل زيادة المساعدات الامريكية للسوريين الذى يتصدون للجماعات المتطرفة من ناحية والنظام السورى من ناحية اخرى.

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