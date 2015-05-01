الأرصاد: طقس اليوم ربيعى معتدل شمالا مائل للحرارة على القاهرة والصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس ربيعى معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائلا للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على بعض المناطق المكشوفة من شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر حالته تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الصغرى 15 العظمى 29،

الإسكندرية

الصغرى 14 العظمى، 24

مطروح

الصغرى 15 العظمى 26،

>



>بورسعيد

الصغرى 13 العظمى 21،

دمياط

الصغرى 14 العظمى 23،

بلطيم

الصغرى 17 العظمى 23،

الإسماعيلية

الصغرى 16 العظمى 30،

>السويس

الصغرى 17 العظمى 31،

العريش

الصغرى 16 العظمى 25،

نخل

الصغرى 13 العظمى 32،

طابا

الصغرى 16 العظمى 34،

الطور

>

مرسى علم

>الصغرى 21 العظمى 31،

الصغرى 25 العظمى 37،

الغردقة

الصغرى 25 العظمى 37،

شرم الشيخ

الصغرى 28 العظمى 36،

رفح

الصغرى 15 العظمى 24،

كاترين

الصغرى 17 العظمى 31،

سيوة

الصغرى 16 العظمى 29،

المنيا

الصغرى 16 العظمى 32،

الفيوم

الصغرى 16 العظمى 31،

رأس سدر

الصغرى 16 العظمى 33،

أبوسمبل

>

وسط الدلتا

>الصغرى 23 العظمى 39،

الصغرى 17 العظمى 28،

أسيوط

الصغرى 16 العظمى 34،

سوهاج

الصغرى 18 العظمى 35،

الأقصر

الصغرى 22 العظمى 40،

أسوان

الصغرى 26 والعظمى 41،

شلاتين

الصغرى 27 العظمى 33،

حلايب

الصغرى 25 العظمى 30،

الوادى الجديد

الصغرى 22 العظمى 36،

قنا

الصغرى 23 العظمى 39،

نويبع

الصغرى 25 العظمى 33،

السلوم

الصغرى 12 العظمى 25.

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