52% من القراء يتوقعون نجاح وزارة التعليم فى منع تسريب أسئلة الثانوية

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح وزارة التعليم فى منع تسريب أسئلة الثانوية؟"، توقع غالبية القراء نجاح إجراءات وزارة التربية والتعليم فى منع تسريب أسئلة الثانوية بلجان الامتحانات.

وتوقع 52% من القراء نجاح إجراءات وزارة التربية والتعليم فى منع تسريب أسئلة الثانوية من اللجان، بينما استبعد 46%من القراء نجاح الوزارة فى التصدى لمسلسل تسريب أسئلة الثانوية، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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