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سيولة مرورية بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة

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سيولة مرورية بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة
انتظمت حركة المرور أمام السيارات، صباح اليوم الجمعة، فى شوارع القاهرة والجيزة، حيث شهد نفق الأزهر ومحور 26 يوليو وطريق صلاح سالم والأتوستراد و15 مايو وطريق العروبة وقصر العينى ومناطق وسط البلد، حالة من السيولة المرورية فى ظل تواجد امنى لرجال المرور.

وانتظمت حركة السيارات بميدان عبد المنعم رياض، وكذلك بطريق الكورنيش للقادم من منطقة شبرا الخيمه وفى طريقه إلى الميدان، وانتظمت أيضًا على كوبرى عباس، وكوبرى الجامعة، وفى طريق 15 مايو للقادم من مناطق إمبابة وميدان لبنان وفيصل والهرم، فيما شهد الطريق الزراعى حتى دائرى قليوب، للوصول إلى العاصمة القاهرة حالة انسياب مرورى رغم ضيق مطلع الطريق الدائرى الذى يتسبب دائمًا فى زحامات مرورية.

على جانب آخر، شهدت محطات مترو الأنفاق حالة من السيولة فى حركة المواطنين أثناء استقلالهم للعربات فى جميع الاتجاهات، بالرغم من استمرار إغلاق محطة مترو السادات، فيما لم تشهد أى محطة أعطالاً فى أى قطارات.
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