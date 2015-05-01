خلى بالك منها وما تتعبهاش.. 3 حقائق عن المعدة "حمّالة الأسية"

المعدة أساس راحة أو قلق الإنسان، وسبب فى شعوره بأعراض مزعجة مستمرة، أو براحة دائمة ومزاج جيد، فالطعام الذى لا نتوقف عن تناوله تستقبله الأمعاء 3 مرات على الأقل يوميًا، فهى "حمَّالة أسية" تستقبل الوجبات بجانب التسالى والوجبات الصغيرة والنأنأت لتبدأ فى هضمه سريعًا وامتصاص فوائده والتخلص من بواقيه، لتسلمها للمستقيم لتخرج فى شكل فضلات.

هذه المعدة تحتاج وسامًا، على حسب تعبير الدكتور محمد منيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد، وعضو كلية أمراض الباطنة، مؤكدًا الدور المهم للأمعاء، والتى تقوم به يوميًا دون كلل أو ملل، حتى والإنسان نائم لا تأخذ الأمعاء راحة ولا يوم إجازة.

>وأكد منيسى أن هناك الكثير من الحقائق المتعلقة بالمعدة، والتى تثبت مدى حكمة الخالق عز وجل فى صنعه، فهى قادرة على إذابة كل ما يمكن أن يدخل إليها، فدرجة إذابتها عالية للغاية، بسبب أحماضها التى ليس لها مثيل، والتى تصل درجة الحموضة فيها إلى 3 ونصف، أى قادرة على إذابة أى شىء، كما أنها قادرة على استخلاص فوائد الطعام وامتصاصه وتوزيعه على الجسم بشكل متناسب، كذلك للمعدة قدرة على لفظ كل ما قد يرهق الإنسان ويمرضه، كالأطعمة الفاسدة، وغيرها، وجدارها شديد الحساسية ولذا لابد من الاهتمام بصحتها، وعدم القسوة عليها بتناول أطعمة مختلة فى درجة الحرارة سواء بالزيادة أو النقصان، مع عدم إرهاقها بالتوابل الحارة، إضافة إلى علاجها فى حال إصابتها بمشكلة.