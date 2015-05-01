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5 فوائد ذهبية لتناول الملوخية أهمها علاج السكر والسرطان والأنيميا

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5 فوائد ذهبية لتناول الملوخية أهمها علاج السكر والسرطان والأنيميا 5 فوائد ذهبية لتناول الملوخية أهمها علاج السكر والسرطان والأنيميا
تعتبر الملوخية أحد الأغذية التى تفضل الكثير من الأمهات طهيها، نظرا لتميزها بمذاق جيد يفضله الكثيرون، كما تتمتع بوصفات طهى عديدة تزيد من فوائدها الصحية.
>الملوخية
>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية: إن الملوخية أحد الخضروات الورقية المفيدة، نظرا لاعتبارها مصدر جيد للألياف الغذائية وتحتوى على فيتامين (أ)، كما تعتبر أحد الأغذية الغنية بالحديد وتحتوى على قدر جيد من مضادات الأكسدة.
>فوائد الملوخية الصحية
>ويستكمل د. عوض قائلا: هناك فوائد صحية عديدة لتناول الملوخية وأهمها:
>1)مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن
>2)تساهم فى بطء خلايا السرطانية بالجسم، نظرا لاحتوائها على قدر جيد من مضادات الأكسدة
>3) مفيدة لمرضى السكرى، نظرا لأنها تساهم فى التحكم فى نسبة السكرى بالجسم
>4)مفيدة للأشخاص المصابين بالأنيميا، نظرا لاحتوائها على قدر جيد من عنصر الحديد وفيتامين (أ)
>5)مفيد للنساء الحوامل للوفاء باحتياجها لعنصر الحديد المفيد، لتكوين وبناء الجنين نظرا على الحديد وفيتامين (أ)

وأضاف الدكتور عوض قائلا: يجب على الأمهات طهى الملوخية بطريقة صحية من خلال عدم إضافة حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب بالقولون العصبى عدم إضافة الثوم إليها.

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مصر 365