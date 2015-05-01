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افتتاح معرض "ميلان أكسبو" في إيطاليا

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افتتاح معرض "ميلان أكسبو" في إيطاليا افتتاح معرض "ميلان أكسبو" في إيطاليا

أقيم حفل غنائي ايذانا بافتتاح المعرض ليلة الخميس

يفتتح في مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الجمعة معرض تجاري كبير يحمل عنوان "ميلان أكسبو" يهدف إلى استعراض قدرات البلاد الاقتصادية والصناعية بعد سنوات من الكساد والركود.

وقد بيعت عشر ملايين تذكرة دخول للمعرض الذي يستمر لستة شهور.

ويتوقع أن تبلغ عائدات المعرض حوالي عشرة مليارات دولار.

ولكن المعرض شابته الفضائح حتى قبل افتتاحه، إذ تم القاء القبض على عدد من اعضاء لجنته التنظيمية بتهمة الفساد.

كما تعرض المعرض لانتقادات من بعض الجماعات التي تصفه بأنه يمثل نموذجا لمصالح الشركات الكبرى.

وتعهدت هذه الجماعات بتنظيم احتجاجات ضد المعرض.

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