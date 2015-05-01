بسبب برنامج "الهضبة" عمرو دياب يتحول إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة

أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية في المعادي جنوب القاهرة على مدار جلسة واحدة الستار عن دعوى الفنان عمرو دياب، والتي يطالب فيها بمنع قناة "MBC" من عرض برنامج "المفاجأة..أيام من حياة الهضبة"، وقضت المحكمة برفض الدعوى لأنها ليست من اختصاصها، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة لنظرها.

وقال الفنان عمرو دياب في عريضة دعواه إنه فوجئ بإعلان تم بثه على قناة "MBC"، مفاده أنه سوف يتم إذاعة برنامج بإسم "المفاجأة.. أيام من حياة الهضبة" يقدمه المدعى عليه، الإعلامي ممدوح موسى، على أن يعرض في 1 مارس من العام الجاري، وأن الفنان عمرو دياب سبق وأجرى ذلك الحوار منذ 10 سنوات، ولم يصرّح بإذاعة الحوار في أي من وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، مشيراً إلى أن مقدم البرنامج لم يعمل منذ 10 سنوات، وهو ما ذكره في "برومو الحلقة".

كما اشتملت الدعوى على بيان أن المادة 156 من قانون حماية الملكية الفكرية، تشتمل على منع أي استغلال لأداء للفنانين بأي طريقة بغير إذن كتابي مسبق منهم، ويعد هذا الاستغلال محظوراً إذا كان بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصورة وإذاعتها مكفول بذات القانون، وكذلك حق التأجير أو الإعارة.

وطالبت الدعوى بوقف عرض البرنامج المذاع على قناة MBC، لعدم صدور موافقة كتابية من الفنان عمرو دياب بإذاعته، وطلب عرض البرومو الخاص بهذا البرنامج مرة أخرى.

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