أخبار عاجلة

طفلة بريطانية تثير الجدل.. عمرها «11» شهرًا و«شعرها» عمره سنوات -
مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات -
حدث في مثل هذا اليوم -
حقوقيون عن "هاشتاج التحرش": فَضح المجتمع.. وأخرج الفتيات عن صمتهن -
بالصور- وزير الآثار يتفقد "الهرم الجديد" بمنطقة آثار دهشور -
رئيس الوزراء يعتمد ١٠٥ مليون جنيه إضافية لاستكمال تطهير بحيرة البرلس -
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن -
كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بسبب برنامج "الهضبة" عمرو دياب يتحول إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة

Google+ Print
بسبب برنامج "الهضبة" عمرو دياب يتحول إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة بسبب برنامج "الهضبة" عمرو دياب يتحول إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة

الخميس 30-04-2015 21:22

أسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية في المعادي جنوب القاهرة على مدار جلسة واحدة الستار عن دعوى الفنان ، والتي يطالب فيها بمنع قناة "MBC" من عرض برنامج "المفاجأة..أيام من حياة الهضبة"، وقضت المحكمة برفض الدعوى لأنها ليست من اختصاصها، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى القضاء الإداري في مجلس الدولة لنظرها.

وقال الفنان عمرو دياب في عريضة دعواه إنه فوجئ بإعلان تم بثه على قناة "MBC"، مفاده أنه سوف يتم إذاعة برنامج بإسم "المفاجأة.. أيام من حياة الهضبة" يقدمه المدعى عليه، الإعلامي ممدوح موسى، على أن يعرض في 1 مارس من العام الجاري، وأن الفنان عمرو دياب سبق وأجرى ذلك الحوار منذ 10 سنوات، ولم يصرّح بإذاعة الحوار في أي من وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، مشيراً إلى أن مقدم البرنامج لم يعمل منذ 10 سنوات، وهو ما ذكره في "برومو الحلقة".

كما اشتملت الدعوى على بيان أن المادة 156 من قانون حماية الملكية الفكرية، تشتمل على منع أي استغلال لأداء للفنانين بأي طريقة بغير إذن كتابي مسبق منهم، ويعد هذا الاستغلال محظوراً إذا كان بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر، وأن حق نسخ المواد المصورة وإذاعتها مكفول بذات القانون، وكذلك حق التأجير أو الإعارة.

وطالبت الدعوى بوقف عرض البرنامج المذاع على قناة MBC، لعدم صدور موافقة كتابية من الفنان عمرو دياب بإذاعته، وطلب عرض البرومو الخاص بهذا البرنامج مرة أخرى. 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

«طرد» وإلغاء متابعة.. كيف أثرت شائعة الزواج من دينا الشربيني على عمرو دياب؟

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي