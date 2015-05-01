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"موطني" تحقق إنجازين على موقع أنغامي في أقل من 24 ساعة

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"موطني" تحقق إنجازين على موقع أنغامي في أقل من 24 ساعة "موطني" تحقق إنجازين على موقع أنغامي في أقل من 24 ساعة

الجمعة 01-05-2015 02:58

حققت أغنية "موطني" للفنانة إليسا إنجازين على موقع "أنغامي" في أقل من 24 ساعة: الأول هو احتلال أغنيتها المرتبة الأولى بسرعة غير مسبوقة، والثاني كسرها الرقم القياسي مع أكبر نسبة إستماع لأغنيتها بعد 24 ساعة فقط على إطلاقها.
وعبر أنغامي، أهدت إليسا بصوتها النشيد إلى كل مواطن عربي، دون تمييز جنسية على أخرى أو بلدٍ على آخر.

يذكر أن "موطني" كان النشيد الوطني غير الرسمي الفلسطيني منذ العام 1934 حتى العام 1972، وحالياً هو النشيد الوطني العراقي الذي تمّ اعتماده رسمياً بعد سقوط النظام عام 2003، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان وألحان اللبناني محمد فليفل.

شاهدوا كليب "موطني" لإليسا

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