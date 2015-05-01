جوزيف عطية يحتفل بتوقيع ألبومه الجديد بحضور الصحافة والمعجبين

غصّت "الفيرجين ميغاستور" وسط بيروت بجمهور الفنان الشاب جوزيف عطية الذي حضر لمشاركته في حفل توقيع ألبومه الجديد "حب ومكتر"، الذي يلاقي نجاحاً كبيراً منذ صدوره، واحتل المراتب الأولى لأسابيع طويلة.

حشد كبير تجمع أمام "فيرجن ميغا ستور" من جمهور الفنان الذي بدأ يتوافد منذ الساعة الخامسة عصرا، إذ حرص كل منهم على حمل صورة لفنانه وشراء الـ"CD"، ومنهم من طبع صورة جوزيف على صدره كباراً وصغارا.

جوزيف بدا سعيداً بوجود محبيه، ورحب بالجميع، وكان لقاء منظماً حيث أعطيت الفرصة لكل الصحافيين بلقاء جوزيف وأخذ تصاريح خاصة معه قبل البدء بتوقيع ألبومه للفانز الذي كان لهم الحصة الأكبر في اللقاء الذي خصص لهم أصلاً، حيث التقط الصور معهم.