انتهاء أعمال محطة رى غرب الدلتا بتكلفة 128 مليون جنيه

أكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، أنه سيتم افتتاح محطة رى غرب الدلتا "النصر 4" الجديدة، التى تقع على ترعة النصر المتفرعة من ترعة النوبارية، الخميس المقبل، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

من جانبه أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن محطة النصر (4)، تبلغ تكلفتها الإجمالية 128 مليون جنيه، وتضم 6 وحدات بتصرفات مائية إجمالية تبلغ 60م3/ث، وذلك لخدمة زمام قدره 173 ألف فدان، فضلاً عن توفير المناسيب والمقننات المائية الكافية لتشغيل محطات مياه الشرب، وضمان وصول المياه لجموع لأهالى بمطروح والساحل الشمالى.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحطة ستقوم بتوفير المياه اللازمة لتغذية كل من محطة مياه شرب قرية الزهور التى تصرف 5 آلاف م3/يوم، ومحطة مياه شرب جنوب العلمين التى تصرف 200 ألف م3/يوم، والوفاء بالتصرفات المائية اللازمة لرى كل الزمامات بالمنطقة، وتلبية حاجة المواطنين من مياه الشرب

- وزير الرى: افتتاح محطة النصر "4" خلال احتفالات أكتوبر المقبل