مدرسة تحت الإنشاء بالشيخ زايد تجمع 35 ألف جنيه مصروفات من كل طالب

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة بقيادة الدكتورة بثينة كشك اتخذت الإجراءات اللازمة حيال منع أولياء أمور منطقة الشيخ زايد من دفع مصروفات لمدرسة تعمل دون ترخيص، وليس لها أى وجود فعلى قانونى على أرض الواقع.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مسئولى المدرسة خصصوا فيلا بحى الدبلوماسيين بمدينة الشيخ زايد، لتلقى مصروفات الطلاب رغم المبانى المخصصة للمدرسة ما زالت تحت الإنشاء.

وشدد المصدر، على أن المدرسة تحصل مبلغ 30 ألف جنيه كمصروفات عن الطالب الواحد، و5 آلاف جنيه رسوم سيارة، و6000 جنيه عن كل طفل يسكن بمدينة 6 أكتوبر، بإجمالى 35 ألف للطفل الذى يقطن فى الشيخ زايد، و36 ألف جنيه بمدينة 6 أكتوبر لبعد المسافة - على حد وصف المصدر.

وأوضح، أن المدرسة قامت بتأجير فيلا تعمل كفصول رياض أطفال وتحوى على 64 طفلاً فى مرحلة رياض الأطفال، بخلاف الأطفال الرضع ولا يوجد عليها أى إعلان أو اسم للمدرسة، مما يدل عن أنها تعمل بدون ترخيص أو وجود قانونى.

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