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القبض على مسجل خطر بحيازته سلاح نارى بأسوان

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القبض على مسجل خطر بحيازته سلاح نارى بأسوان القبض على مسجل خطر بحيازته سلاح نارى بأسوان
ألقى رجال المباحث بأسوان خلال الساعات الماضية، القبض على مسجل خطر سرقات ومخدرات بحيازته سلاح نارى، وذلك بدائرة قسم ثان مدينة أسوان، حيث تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تمهيدًا للعرض على نيابة القسم.

وكانت قوة أمنية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، قد تمكنت من القبض على
>المتهم "أحمد.م"، 25 سنة، عاطل السابق اتهامه فى (5) قضايا "مخدرات وسرقة"، وبحيازته سلاح نارى عبارة عن فرد روسى محلى الصنع عيار 9 مم.

تحرر عن ذلك المحضر (1368) إدارى قسم ثان، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365