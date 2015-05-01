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أسوان تشارك لأول مرة فى فعاليات الدورة 22 للملتقى السياحى العربى بدبى

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أسوان تشارك لأول مرة فى فعاليات الدورة 22 للملتقى السياحى العربى بدبى أسوان تشارك لأول مرة فى فعاليات الدورة 22 للملتقى السياحى العربى بدبى
تشارك محافظة أسوان لأول مرة فى فعاليات الدورة الـ22 للملتقى السياحى العربى بدبى ATM فى الفترة من 4 إلى 7 مايو، وتعتبر ثالث أكبر بورصة عالمية للسياحة بعد بورصتى برلين ولندن.

وسيشارك محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى فى فعاليات بورصة دبى بجانب وفد نقابة المرشدين السياحيين بأسوان، برئاسة شكرى سيف الدين الذى أكد أن المحافظة ستشارك بجناح خاص ضمن الجناح المصرى يبرز المقومات السياحية للمحافظة لاستقطاب السياحة العربية، خاصة أن أسوان تتمتع بتنوع المنتج السياحى الذى يلبى مطالب السائح العربى سواء من السياحة الثقافية أو رحلات السفارى والصيد بجانب السياحة العلاجية والبيئية والنيلية.

وتابع شكرى سيف الدين أنه بالإضافة إلى تنوع المنتج السياحى فى أسوان فإنه يتوافر بها البنية السياحية من الفنادق العالمية مثل فندق كتراكت التاريخى، وأيضاً المطارات والطرق الدولية.

وأوضح شكرى سيف الدين أن جناح أسوان فى بورصة دبى سيضم كتيبات وأسطوانات مدمجة وملصقات وبوسترات، علاوة على عرض برنامج سياحى متكامل لزيارة أسوان على الشركات ومنظمى الرحلات السياحية العالمية المشاركة فى البورصة ليشمل البرنامج كل المعالم والمزارات السياحية المتنوعة، ليمتد من 4 إلى 10 ليال سياحية، ما يساهم بشكل مباشرة فى وضع أسوان على خريطة السياحة الدولية بما يتناسب مع مكانتها ومقوماتها المتفردة.

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مصر 365