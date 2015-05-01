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"القومية للأنفاق" تلغى مناقصة استشارى مترو إمبابة بعد فوز عرض كورى

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"القومية للأنفاق" تلغى مناقصة استشارى مترو إمبابة بعد فوز عرض كورى "القومية للأنفاق" تلغى مناقصة استشارى مترو إمبابة بعد فوز عرض كورى
كشف مصدر مطلع بالهيئة القومية للأنفاق عن إلغائها مناقصة استشارى مشروع المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق بعد فوز عرض كورى بها، نتيجة اعتراض الجهتين الممولتين لتنفيذها، وهما وكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبى.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن الهيئة القومية للأنفاق ألغت المناقصة بعد فوز العرض الكورى وإبلاغه باختيار عرضه نتيجة اعتراض الممولين على اختيار استشارى من خارج دول الاتحاد الأوروبى وتهديدهما بسحب تمويلهما لهذه المرحلة المقدر بـ940 مليون يورو.

وأضاف المصدر أن الهيئة ألغت المناقصة قبل إعلان الفائز رسميا، وقررت طرحها من جديد، خشية التصادم مع الممولين وسحبهما لتمويل هذه المرحلة التى تمتد من العتبة حتى إمبابة وبولاق الدكرور، وأنها بدأت بالفعل فى إجراءات المناقصة الجديدة.


>- "القومية للأنفاق": مناقصة لاختيار استشارى لإعادة تقييم عروض "مترو إمبابة"
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