خادم الحرمين بحث مع رئيس الوزراء الروماني العلاقات والأوضاع الدولية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس دولة رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا والوفد المرافق له.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى رومانيا علي المالكي.

كما حضره من الجانب الروماني معالي وزير الدولة نائب وزير الخارجية رادو بود قرانو، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والسياحة ميهاي تودوس، ومعالي وزير الصحة نيكولاي بينكيويو، ومعالي وزير التعليم والبحث العلمي سورين ميهاي كمبينو، ومعالي المستشار الخاص لرئيس مجلس الوزراء تيودور ميلشكيانو، ومدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية كرستيان تيودور، ومستشارة رئيس الوزراء جينينا بشكاشو، والقائم بأعمال السفارة لدى المملكة ميهاي كومان.

من جهة أخرى، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله رسالة من فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، معالي مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن الداخلي الأمين العام للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية المهندس محمد معصوم ستانكزي، خلال استقباله -أيده الله- له أمس في مكتبه بقصر اليمامة.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير فخامة الرئيس الأفغاني، فيما حمله -رعاه الله- تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، والقائم بأعمال السفارة الأفغانية لدى المملكة محمد رفيق.