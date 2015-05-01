ولي العهد وولي ولي العهد يستقبلان محمد بن زايد ونائب أمير قطر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بقصر اليمامة أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق خلال الاستقبال سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتمنياتهم لسموهما دوام التوفيق والسداد لخدمة المملكة العربية السعودية وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله . وقد أعرب سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، عن شكرهما للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

ويضم الوفد المرافق لسمو ولي عهد أبو ظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، ومعالي وزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، ومعالي نائب وزير شؤون الرئاسة أحمد جمعة الزعابي ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي حماد الشامسي، ومعالي وكيل وزارة الدفاع محمد أحمد البواردي، ومعالي رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفه المبارك ومعالي قائد الوحدات المساندة اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، ووكيل ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي محمد مبارك المزروعي، وسفير الإمارات لدى المملكة محمد الظاهري، والمستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق ركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي، والمدير التنفيذي للشؤون الخاصة في ديوان ولي العهد سلطان راشد الشامسي.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق.

كما استقبل سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بقصر اليمامة أمس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر يرافقه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء ركن حمد بن علي العطية.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله آل ثاني والوفد المرافق خلال الاستقبال سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية رئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً لولي العهد وتعيينه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتمنياتهم لسموهما دوام التوفيق والسداد وللمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والرقي بقيادة خادم الحرمين الشريفين. وقد أعرب سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد، عن شكرهما للجميع على ما أبدوه من مشاعر أخوية نبيلة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد عبدالرحمن العيسى الوزير المرافق. وقد غادر سمو ولي عهد أبو ظبي الرياض أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في وداعهم في مطار قاعدة الرياض الجوية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزارء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد وصل إلى الرياض أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي. وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزارء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر سمو نائب أمير دولة قطر، الرياض أمس يرافقه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء ركن حمد بن علي العطية، حيث كان في وداعهم بمطار قاعدة الرياض الجوية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزارء الاستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى الوزير المرافق، والسفير الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني قد وصل إلى الرياض أمس يرافقه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء ركن حمد بن علي العطية، حيث كان في استقبالهم بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الاستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى الوزير المرافق، والسفير الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة، وقائد قاعدة الرياض الجوية اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.