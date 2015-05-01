أمر ملكي: ضم ديوان ولي العهد إلـى الديــوان الملكي

صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 191

التاريخ: 11 / 7 / 1436ه

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم وارتباط ديوان سمو ولي العهد، واقتراح سموه النظر في توحيده مع الديوان الملكي في جهاز واحد.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: ضم ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الملكي

ثانياً: تشكيل لجنة برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي لاستكمال الإجراءات والترتيبات التنظيمية والتنفيذية اللازمة لذلك، على أن ترفع لنا توصياتها في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود