مشهد البيعة.. حكم رشيد ووطن آمن مستقر

مشهد بيعة ولي العهد وولي ولي العهد في قصر الحكم يوم أمس الأول عنوان لواقع مجتمع يزهو بوحدته، وأمنه، واستقراره، ويفاخر بمنجزاته.. ورسالة تعبير وتأكيد على متانة الجبهة الداخلية، والاحترام والتقدير بين أبناء بيت الحكم من أبناء المؤسس وأحفاده، ورسالة اطمئنان للعالم باستقرار الداخل السعودي، ومتانته، وتنوع قدراته القيادية في إدارة شؤون البلاد.

جموع المبايعين الذي حضروا داخل قصر الحكم وأضعافهم ممن وقفوا خارجه ولم يتمكنوا من الدخول؛ لم يكونوا في حالة استفتاء على من يقود حاضرهم، وإنما أيضاً من يقود مستقبلهم، وبالتالي كانت الوجوه تبتسم عن رضا وقناعة وهي تمد يدها وتبايع، والدعوات والأمنيات لمن هم خلف شاشات التلفزة يتابعون المشهد ويبايعون بقلوبهم بصدق وولاء.

الملك سلمان وهو يرتب بيت الحكم داخلياً يدرك أن الوطن سيبقى في أيدٍ أمينة ترعاه وتدافع عنه وتخدم مواطنيه، ونحن أيضاً كمواطنين ندرك أن واجبنا الوقوف الى جانب قيادتنا، وتحمل مسؤولياتنا، والمضي معاً إلى حيث المستقبل.