رسالة الملك سلمان.. من يعمل لوطنه سيجد التقدير

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- «برقيتي وفاء» لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أكد فيهما -حفظه الله- أن مشاعر الولاء الصادقة لدينهما ومليكهما ووطنهما، ليست بمستغربة على سموهما.

وقال الملك المفدى لسعود الفيصل: «عرفناكم كما عرفكم العالم أجمع على مدى أربعين عاماً متنقلاً بين عواصمه ومدنه شارحاً سياسة وطنكم وحاملاً لواءها، ومنافحاً عن مبادئها ومصالحها، ومبادئ ومصالح أمتكم العربية والإسلامية، مضحين في سبيل ذلك بوقتكم وصحتكم، كما عرفنا فيكم الإخلاص في العمل والأمانة في الأداء والولاء للدين والوطن فكنتم لوطنكم خير سفير ولقادته خير معين، ويعلم الله أن طلب إعفائكم من أصعب الأمور علينا وأثقلها على أنفسنا».

للأمير سعود الفيصل: كنتم خير سفير لبلدكم ويعلم الله أن طلب إعفائكم من أصعب الأمور علينا وأثقلها على أنفسنا

وقال الملك المفدى في برقيته لسمو الأمير مقرن: « نثمن ما تضمنه طلب إعفاءكم من منصبكم من مشاعر الولاء والأخوة الصادقة، وهذا ليس بمستغرب عليكم، وقد قضيتم ما يزيد على نصف قرن في خدمة وطنكم متنقلاً بين أرجائه وتحملتم المسؤوليات المختلفة فيه بكل أمانة وصدق وإخلاص».

للأمير مقرن: نقدر جهودكم على مدى نصف قرن في خدمة وطنكم وستظلون كما كنتم قريبين منّا

وأضاف -رعاه الله-: «إننا والوطن جميعاً نحتفظ لكم بكل اعتزاز ما قدمتموه من خدمات وما بذلتم في سبيله من جهود، وستظلون كما كنتم دائماً قريبين منا ومن وطنكم وإخوانكم متمنين لسموكم الكريم حياة حافلة بالصحة والسعادة والتوفيق».