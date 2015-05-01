تنفيذ 193 حكما قضائيا فى حملة أمنية لمدة يوم بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة مكبرة لمدة يوم لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمخالفين للقواعد المرورية.

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا عن تنفيذ 193 حكما قضائيا منها 28 "حبس جزئى"، و13 "حبس مستأنف"، و152 حبس غرامات جزئية.

وفى مجال قضايا المرور تم ضبط 21 تصالح فور، و17 سحب تراخيص، و13 مخالفة نموذج 125 و115 دراجة بخارية.

فى مجال المرافق تم ضبط 28 أشغال طريق و9 بائعين متجولين، و8 إدارة منشأة بدون ترخيص، و92 مضبوطات متنوعة، و13 عدم حمل شهادة صحية، و67 إزالة إدارية.

وفى مجال قضايا التموين تم ضبط (15) قضية متنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحاضر.