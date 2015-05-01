أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النشاط الصناعي في الصين يفوق التوقعات في نيسان / أبريل

Google+ Print
النشاط الصناعي في الصين يفوق التوقعات في نيسان / أبريل النشاط الصناعي في الصين يفوق التوقعات في نيسان / أبريل

كان النشاط الصناعي في الصين قد تقلص في شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير

حافظ النشاط الصناعي في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، على وتيرته في شهر نيسان / أبريل، بل وجاء افضل قليلا من التوقعات.

فقد بلغ مؤشر مشتريات المديرين الرسمي في نيسان 50.1، محافظا على المستوى الذي بلغه في آذار / مارس ومتفوقا على ما كان متوقعا (50).

وبذا ارتفع هذا المؤشر المهم لصحة القطاع الصناعي عن معدل الـ 50 وهو الفيصل بين النمو والانكماش.

وكان النشاط الصناعي في الصين قد تقلص في شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير.

وكانت نسبة نمو الاقتصاد الصيني قد انخفضت إلى ادنى مستوى لها منذ 24 عاما في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الصيني تباطؤه، حيث حدد صناع السياسة الاقتصادية هدفا لهذا العام يبلغ 7 بالمئة، مما يمثل أقل نمو منذ ربع قرن.

وكان القطاع الصناعي في الصين، الذي يعتبر مصنع العالم أجمع، قد واجه صعوبات في استئناف نموه إذ فاق الانتاج الطلب.

أما في قطاع الخدمات، فقد بلغ مؤشر مشتريات المديرين 53,4 في نيسان / أبريل، مسجلا انخفاضا عن الـ 53,7 الذي سجله في آذار مما يعتبر مؤشرا آخر على تباطؤ الاقتصاد.

وكان المصرف المركزي الصيني قد اتخذ منذ تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي سلسلة من الخطوات غير المتوقعة لتحفيز الاقتصاد ودفع النشاط الاقتصادي.

وكانت آخر خطوة في هذا المجال قد اتخذت في الشهر الماضي، عندما خفض المصرف المركزي نسبة العملة الاحتياطية التي ينبغي على المصارف الاحتفاظ بها بدرجة مئوية واحدة وذلك للسماح لها باقراض مبالغ أكبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا