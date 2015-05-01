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التعاقد مع استشاريين للمخ والأعصاب لمستشفى بنى سويف من صندوق الخدمة

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التعاقد مع استشاريين للمخ والأعصاب لمستشفى بنى سويف من صندوق الخدمة التعاقد مع استشاريين للمخ والأعصاب لمستشفى بنى سويف من صندوق الخدمة
وافق المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، أمس الخميس، على التعاقد مع استشاريين للمخ والأعصاب واستشارى لعلاج الأورام من صنوق تحسين الخدمة بالمحافظة لمستشفى بنى سويف العام.

من جانبه أكد الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تفعيل خدمة مرضى المخ والأعصاب خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه جارى التنسيق لتوفير العلاج الإشعاعى والكميائى وخدمة الاكتشاف المبكر للأورام.
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