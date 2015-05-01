"تمرد" السويس تحتفل بذكرى تأسيسها الثانية بحفل على الكورنيش

نظم أعضاء حركة تمرد بالسويس، مساء اليوم الخميس، احتفالاً بمناسبة الذكرى الثانيه لتأسيس حملة تمرد وسحب الثقة من محمد مرسى ونظام الإخوان.

وشهد الاحتفال تعليق لافتات وعروض بالفيديو وتوزيع بيانات على المواطنين الذين شاركوا فى الاحتفال وطالبوا من أعضاء تمرد سرعة تأسيس حزبهم الجديد والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية والانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال محمد فداء أحد مسئولى حركة تمرد بالسويس لـ"اليوم السابع" إن حركة تمرد أثرت الحياة السياسية المصرية، وسيذكرها التاريخ بأحرف من نور، لمساهمتها فى إسقاط أقوى نظام استبدادى بالعهد الحديث.

وأضاف أنهم خلال احتفالية اليوم وزعوا بيانات تتضمن أهم ما قدموه فى الحياة السياسية خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنهم يستعدون خلال الفترة القادمة لإطلاق حملة لتنشيط السياحة الداخلية، وحملة لخدمة الشارع وحل مشاكل المواطنين.

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