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الشرقية تنظم حفل زفاف جماعى لـ25 عروسا برعاية دار الأورمان

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شهدت محافظة الشرقية مساء الخميس احتفالية كبرى نظمتها دار الأورمان بقصر ثقافة الزقازيق شملت زفاف 25 عروسا من الأيتام وتكريم أكثر من 650 طفلا من مختلف دور رعاية الأيتام بمحافظة الشرقية وعدد من قرى المحافظة، حيث تم تقديم فقرات فنية ومسرحية للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم بالإضافة إلى الهدايا واللعب.

وقد اختتمت الاحتفالية بالزفاف الجماعى لعدد 25 عروسا من اليتيمات وقامت جمعية الأورمان بالشرقية بتوزيع 75 ألف جنيه عليهم بواقع 3 آلاف جنيه لكل عروس.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاركين من قيادات المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية وأقارب الأطفال وذلك يعكس نجاح التجربة المصرية لإسعاد الآلاف من الأيتام كل عام فضلاً عن زيادة الوعى والاهتمام المجتمعى بهذه الشريحة من الأطفال.

وأكد اللواء يعقوب إمام السكرتير العام للمحافظة أن كل الشرائع السماوية أوصت برعاية اليتيم وكفالته، كما عظم الإسلام مكانة الإحسان به وأوصى رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بالطفل اليتيم وقال "من ضم يتيماً فى بيته وجبت له الجنة"، وقال أيضاً "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى"، وأضاف اللواء يعقوب إمام أن الاحتفال بيوم اليتيم استمر 12 عاما منذ أن دعت إليه جمعية الأورمان عام 2004 فى أنحاء محافظات دون انقطاع طوال شهر أبريل رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

قيادات محافظة الشرقية خلال حفل جمعية الأرومان -اليوم السابع -5 -2015
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قيادات محافظة الشرقية خلال حفل جمعية الأرومان

اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة وسالم صقر مدير مكتب الأرومان بالشرقية -اليوم السابع -5 -2015
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اللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة وسالم صقر مدير مكتب الأرومان بالشرقية

تكريم الأطفال الأيتام خلال الحفل -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم الأطفال الأيتام خلال الحفل

تكريم أحد الأطفال فى الحفل -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم أحد الأطفال فى الحفل

فقرات الفنية خلال حفل الأيتام -اليوم السابع -5 -2015
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فقرات الفنية خلال حفل الأيتام

تكريم العرائس فى الحفل -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم العرائس فى الحفل

الأرومان تقدم 3 آلاف جنيه هدية لكل عروسة -اليوم السابع -5 -2015
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الأرومان تقدم 3 آلاف جنيه هدية لكل عروسة

قيادات محافظة الشرقية تشارك فى الحفل -اليوم السابع -5 -2015
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قيادات محافظة الشرقية تشارك فى الحفل

البهجة والسرور تعم الحضور -اليوم السابع -5 -2015
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البهجة والسرور تعم الحضور


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مصر 365

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