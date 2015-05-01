أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"مياه الشرب بسوهاج" تنظم قافلة مائية بقرية أولاد عزاز لخدمة المواطنين

Google+ Print
"مياه الشرب بسوهاج" تنظم قافلة مائية بقرية أولاد عزاز لخدمة المواطنين "مياه الشرب بسوهاج" تنظم قافلة مائية بقرية أولاد عزاز لخدمة المواطنين
أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الشركة نظمت القافلة المائية الأولى لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية أولاد عزاز بمركز ومدينة سوهاج.

وتضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء وفحص الشكاوى والكسح مجانا للأهالى، وكذلك غسيل شبكات مياه القرية.

وأضاف اللواء محمود نافع أن القافلة تهدف لتحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح اللواء نافع أنه صاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية رحلات تعريفية لطلاب المدارس، ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة للأهالى الذين طالبوه بتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرية أنه يمكن دخول هذه الخدمة للقرية بعد توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة الرفع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365