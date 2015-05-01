"مياه الشرب بسوهاج" تنظم قافلة مائية بقرية أولاد عزاز لخدمة المواطنين

أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الشركة نظمت القافلة المائية الأولى لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية أولاد عزاز بمركز ومدينة سوهاج.

وتضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء وفحص الشكاوى والكسح مجانا للأهالى، وكذلك غسيل شبكات مياه القرية.

وأضاف اللواء محمود نافع أن القافلة تهدف لتحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح اللواء نافع أنه صاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية رحلات تعريفية لطلاب المدارس، ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة للأهالى الذين طالبوه بتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرية أنه يمكن دخول هذه الخدمة للقرية بعد توفير قطعة أرض مناسبة لإقامة محطة الرفع.