مدير مدرسة بالسويس يحذر من الغش الجماعى بامتحانات الإعدادية

أرسل مدير مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالسويس مذكرة إلى عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صباح أمس يحذر فيها من وجود نية لدى بعض المعلمين بالقيام بالغش الجماعى للطلاب فى مرحلة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بسبب خوف المعلمين من بطش أولياء الأمور بهم.

وكشف مصدر مسئول بالمديرية لـ"اليوم السابع" أن مدير المدرسة أشار فى مذكرته إلى وكيل التعليم بالمحافظة أنه فور علمه بالواقعة تحدث للمعلمين عما تردد وأشار إلى أنهم برروا ذلك خوفا من بطش أولياء الأمور، وأن المدرسة لن تحميهم من تعدى أى شخص عليهم وهناك وقائع سابقة فى هذا الأمر ولم تتدخل إدارة المدرسة أو مسئولو مديرية تعليم السويس لتأمينهم وحمايتهم.

وأضاف المصدر أن هذه هى المذكرة والشكوى الأولى من نوعها التى تصل لمدير المديرية، موضحا أن مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية شهدت تطويرا هائلا فى البنية الأساسية وذلك على نفقة إحدى الشركات الخاصة بمنطقة السخنة ضمن دور المشاركة المجتمعية.