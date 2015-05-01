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ندوة عن دور كلية علوم الثروة السمكية بكفر الشيخ فى تأهيل الطلاب للعمل

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ندوة عن دور كلية علوم الثروة السمكية بكفر الشيخ فى تأهيل الطلاب للعمل ندوة عن دور كلية علوم الثروة السمكية بكفر الشيخ فى تأهيل الطلاب للعمل
ناقشت ندوة علمية بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ أمس، مشاكل وحاضر ومستقبل أنواع المفرخات السمكية وأهميتها، علاوة على العديد من الموضوعات، ومنها أهمية الاسترزاع السمكى كأحد المصادر الرئيسية لغذاء الإنسان، وأن محافظة كفر الشيخ تعطى أكثر من 40% من الإنتاج السمكى فى ، وحضر الندوة الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد السعيد أبو والى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الندوة.

وقد حاضر فى الندوة الدكتور فوزى معجوز عن أنظمة وطرق الاسترزاع السمكى، والمهندس أحمد الشراكى عن تفريخ الأسماك البلطى، والدكتور صلاح إبراهيم عن تفريخ أسماك المبروك والقراميط، والدكتور وائل المسرى فى تكنولوجيا تدوير المياه فى المفرخات السمكية.

وأكد الدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن محاور الندوة دارت حول دور كلية علوم الثروة السمكية والمصايد فى تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، مثل تفريخ الأسماك وطرق التغذية الحديثة والتحديات التى تواجه الثروة السمكية فى مصر.

الجدير بالذكر، أن اللجنة المنظمة للندوة تكونت من طلاب الكلية، وذلك للعمل على تنمية مهارات الإدارة والقيادة لديهم فى إدارة المشروعات.

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مصر 365

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