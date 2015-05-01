محافظ دمياط يبحث مشاكل مستأجرى المزارع السمكية تمهيدًا لحلها

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بمستأجرى المزارع السمكية والمقامة فى المساحة التى صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء لإقامة مدينة صناعية للأثاث بشطا، حيث بحث المحافظ أوضاعهم، وقد طالبوا بتدبير أماكن بديلة لهم.

وأكد المحافظ، أنه لن يضار أحد من المستأجرين، ولن يتم اتخاذ قرار بالنقل إلا بعد الوصول لحل بالتراضى، مع تأكيد المحافظ على مراعاة الجانب الاجتماعى للمواطنين.

وطلب المحافظ من حسن علوان رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط، وضع تصور شامل للأراضى البديلة لعرضها على رئيس الوزراء، لافتًا أنه لن يتم التخصيص إلا لمن لديه عقود إيجار.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المحاسب أحمد الشناوى السكرتير العام المساعد، وتضم كلاً من اللواء أحمد عزت رئيس مدينة دمياط، وحسن علوان رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية، والمهندس صلاح جمعة بمنطقة الثروة السمكية، وذلك لبحث الإجراءات الخاصة وتدبير مكان بديل لمستأجرى المزارع، ومتابعة الموقف مع المسئولين.

وقد اتصل المحافظ بالدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، حيث عرض عليه الموقف وإمكانية تدبير مكان بديل لمستأجرى المزارع السمكية، حيث وافق الوزير من حيث المبدأ لحين عرض الموضوع تفصيليًا عليه.