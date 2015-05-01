بالفيديو.. تدشين حملة لتبنى التبرع لصالح المستشفى الجامعى بكفر الشيخ

دشن مسئولو جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع عدد من المهتمين بالعمل العام بالمحافظة حملة للتبرع لصالح المستشفى الجامعى بجامعة كفر الشيخ، والذى يحتاج لـ85 مليون جنيه.

واستقبل الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أشرف صحصاح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، وياسر منير، رجل أعمال، لتدشين حملة بالمحافظة بالتعاون مع العديد من أبناء كفر الشيخ، للتبرع لصالح المستشفى الجامعى بحضور على أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعبد الله جاد الأمين العام للجامعة، ومصطفى رزق مدير مكتب رئيس الجامعة، ومها على مدير إدارة العلاقات العامة، ونيره فاروق مسئول المدن الجامعية، وطارق الملا مدير عام دعم واتخاذ القرار بجامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور ماجد القمرى، أنه لا يخفى على أحد أن محافظة كفر الشيخ فى حاجة ماسة للنهوض بالخدمات الصحية بها، ولذلك بدأت جامعة كفر الشيخ فى إنشاء مستشفى جامعى بسعة 400 سرير لخدمة أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف القمرى، أنه تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية والمعمارية، وجارٍ حاليًا الانتهاء من البنية التحتية الطبية التخصصية لغرف العمليات وأقسام العناية المركزة والقلب وخلافه، بالإضافة إلى الأقسام الكهروميكانيكية.

كما تم شراء بعض الأجهزة الطبية، وأثاث الأقسام الداخلية من الموارد الذاتية للجامعة.

وأشار أشرف صحصاح عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، أن إنشاء هذا المستشفى كان حلمًا لأبناء المحافظة لتطوير الرعاية الصحية منذ أكثر من 25 سنة، ويعد نقلة نوعية للمحافظة.

وتابع أشرف صحصاح، أنه نظرًا لعدم كفاية الاعتمادات المالية اللازمة نأمل فى تشجيع المشاركة المجتمعية والمؤسسات الخيرية ووزارة التخطيط، لدعم المستشفى تمهيدا لافتتاحه فى أقرب فرصة.

وأضاف أشرف صحصاح، أنه على المسئولين عن صندوق تحيا مصر سرعة المساهمة للانتهاء من هذا الصرح، الذى يعتبر نقله حضاريه صحية آدمية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أناشده بتوجيه تعليماته بسرعة الانتهاء من إنجاز هذا الصرح الطبى المتميز، على أن يقوم الرئيس بزيارة محافظة كفر الشيخ، لافتتاح المستشفى فى أقرب فرصة.

وأضاف ياسر منير، رجل أعمال، أدعو أهالى كفر الشيخ بالتبرع لصالح المستشفى التى ستخدم الآلاف من المرضى داخل المحافظة وخارجها، خاصة أن هناك أمراضًا فتاكة يعانى منها عدد كبير من أهالى المحافظة.



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القائمون على حملة التبرع لصالح المستشفى الجامعى مع رئيس جامعة كفر الشيخ



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عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ونائب رئيس الجامعة ومديرة العلاقات العامة بالجامعة



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محافظ كفر الشيخ يشرح لعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو مجلس الشعب السابق أهمية المستشفى الجامعى



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عرض لما تم بالمستشفى الجامعى



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الاستماع لمتطلبات المستشفى الجامعى



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أثناء جولة بالمستشفى الجامعى