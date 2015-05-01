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بالصور.. تهشم واجهة شركة محمول وسيارتين فى انفجار ميدان إسفنكس بالزقازيق

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أسفر انفجار وقع منذ قليل بمحيط مقر إحدى شركات الهواتف المحمولة بالقرب من ميدان إسفنكس بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، عن حدوث تلفيات بواجهة مقر الشركة والباب الزجاجى، بالإضافة إلى تهشم سيارتين.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطار من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد بسماع دوى انفجار بالقرب من مقر شركة محمول بمنطقة إسفنكس بمدينة الزقازيق، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات لفحص الانفجار، وتمشيط المنطقة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- بالصور.. انفجار عبوة بدائية الصنع بمحيط مقر شركة محمول بالزقازيق
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