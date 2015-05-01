الأعلى للجامعات يحدد قواعد وشروط قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية

أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارا بتحديد قواعد قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية من خلال النسبة المرنة، وينشر "اليوم السابع" طريقة تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب تلك الشهادات بالجامعات المصرية الحكومية.

تحدد عدد الأماكن المخصصة لقبول هؤلاء الطلاب فى الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهي: (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية فى نقس العام)، ويتم حسابها وفقا لما يلى:

يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمى لكل شهادة ثانوية عامة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمى.

مثال: إذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة ثانوية عربية فى شعبة العلمى 1000 طالب وعدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية القسم العلمى 95000 طالب تكون النسبة المرنة 1,0526316%.

كما يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبى لكل دولة عربية على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبى.

ويكون إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5% وفى حالة كان إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5%، مثلا 4% يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها فى 5/4 أى (1,25) ليصبح إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية 5%، الأمر الذى يستوجب ضرورة تنسيق الشهادات الثانوية العامة العربية مجتمعه فى وقت واحد.

يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حدة فى كل كلية أو معهد، بضرب النسبة المرنة المخصصة لكل شهادة فى عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية لكل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى على ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عنة مكان واحد فى كل كلية أو معهد.

يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها.

فى حالة تقدم عدد يقل عن 60 طالبا فى أى شهادة معادلة عربية يتم تطبيق قواعد حساب النسبة المخصصة لكل شهادة وبشرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة المعادلة العربية لا يقل عن 85٪ للقبول بقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والطب البيطرى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار، ولا يقل عن 80٪ لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة (عمارة) وفى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.

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