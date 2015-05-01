حملة مجندة مصرية: جمعنا 25 ألف استمارة.. 60% من المؤيدين ذكور

قالت جهاد الكومى، مؤسسة حملة مجندة مصرية، إن الحملة تمكنت من جمع أكثر من 25 ألف استمارة للمطالبة بتجنيد الفتيات للالتحاق بالجيش المصرى على مدار الأيام الماضية، لافتة إلى أن الحملة فوجئت بأن الرجال يحتلون المرتبة الأولى فى ملئ استمارات العضوية التى تجوب كل المحافظات بنسبة تجاوزت 60%.

وأضافت مؤسسة حملة مجندة مصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة شرفت بلقاء لواءات المدمرة إيلات فى أعقاب حرب السادس من أكتوبر المجيد، حيث لقت أعضاء مجندة مصرية ترحيبًا واسعًا، وملئ الاستمارات تشجيعًا لأهداف الحملة.

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