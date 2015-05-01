أخبار عاجلة

كرم كردي: «الأوليمبي» هو نادي القرن في مصر وأفريقيا -
شمس: موقف الأهلي واضح من لائحة مسابقة كأس مصر -
بالصور.. ريان جيجز يزور المتحف المصري -
رامي عاشور ينسحب من بطولة الجونة للإسكواش -
خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... تنعي أسرة الناقد السينمائي سمير فريد -
السفيرة عزيزة - إحتفال الجمعية المصرية للأوتيزم باليوم العالمي للتوحد -
10 فنانين غنوا للقطبين: عبدالحليم وحماقي لـ الأهلي وشاكر ورشدي لـ الزمالك .. وأغاني لم تسمعها من قبل -
الفستان والوصيفات.. 7 لقطات مثيرة من حفل زفاف «كارمن سليمان» -
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سامح عاشور يطالب الرئيس بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة

Google+ Print
سامح عاشور يطالب الرئيس بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة سامح عاشور يطالب الرئيس بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة
طالب سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة الجديدة التى قدمتها النقابة وأقرها مجلس الوزراء.

وقال "عاشور" لـ"ليوم السابع"، إن مشروع قانون المحاماة ما زال لدى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومناقشته، وبعد ذلك سيرسل إلى مجلس الوزراء مرة أخرى لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره والتصديق عليه.

وأضاف "عاشور" أن هناك تعديلات أخرى ستطرح على قانون المحاماة لعرضها على البرلمان المقبل، وسيتم استطلاع رأى المحامين بكل النقابات الفرعية بشأنها، وتنظيم حلقات نقاشية بين المحامين.


>- مجلس المحامين يطالب القضاء والشرطة بمحاسبة المخطئين فى حق أى محام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365