سامح عاشور يطالب الرئيس بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة

طالب سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة التصديق على تعديلات قانون المحاماة الجديدة التى قدمتها النقابة وأقرها مجلس الوزراء.

وقال "عاشور" لـ"ليوم السابع"، إن مشروع قانون المحاماة ما زال لدى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومناقشته، وبعد ذلك سيرسل إلى مجلس الوزراء مرة أخرى لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإقراره والتصديق عليه.

وأضاف "عاشور" أن هناك تعديلات أخرى ستطرح على قانون المحاماة لعرضها على البرلمان المقبل، وسيتم استطلاع رأى المحامين بكل النقابات الفرعية بشأنها، وتنظيم حلقات نقاشية بين المحامين.

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