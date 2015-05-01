نشطاء: الجيش السورى المعارض للأسد يحاصرون 150 جنديا فى مستشفى

ذكر نشطاء مساء الخميس أن كتائب سورية تحاصر نحو 150 جنديا من الجيش السورى ومدنيين فى مستشفى بشمال غربى سوريا.

ويقع المستشفى فى الضواحى الجنوبية لمدينة جسر الشغور، وقال رامى عبدالرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن حصار مبنى المستشفى الوطنى لايزال مستمرا.

وأضاف أن "اشتباكات دارت فى المنطقة حتى الساعات الولى من فجر الجمعة بين المتمردين والجنود المحاصرين".

وقالت منار عبد الرزاق، وهى ناشطة من إدلب، لوكالة الأنباء الألمانية، إن معظم الذين كانوا فى المستشفى هم من قوات النظام وليسوا مدنيين".

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