كاسياس يختار أيهما يُفضل .. الفوز بالدوري أم دوري الأبطال

(إفي): قال حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس إنه يفضل فوز فريقه بدوري الأبطال الأوروبي على تتويجه بالليجا المحلية، مبرزا أهمية أن يكون الملكي أول ناد في التاريخ يفوز بلقب التشامبيونز ليج لموسمين متتاليين.

وخلال حدث لشركة (هيونداي) يوم الخميس وفي مقابلة أجراها معه ألبارو بنيتو، زميله السابق في الريال، أشار كاسياس إلى أن جماهير الملكي تفضل بطولة دوري الأبطال "إذا تعين علي أن أختار بطولة واحدة ستكون التشامبيونز".

وأضاف: "أعتقد أن الفوز بلقب ثان على التوالي في دوري الأبطال لم يحدث من قبل في هذه البطولة كما أنه يمثل تحديا مشوقا. الليجا تمثل الأمر نفسه ولكن إذا كان علي الاختيار بين البطولتين فسأختار التشامبيونز".

واتفق كاسياس مع مدرب فريقه الملكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يرى بوجود إمكانية كبيرة لحصد اللقب الأوروبي قبل الفوز ببطولة الدوري الإسباني التي يلاحق فيها الريال غريمه برشلونة.

ويخوض الريال يوم السبت مباراة صعبة أمام سيفيليا في الجولة الـ35 من الليجا، ولكن كاسياس أعرب عن ثقته في حظوظ فريقه خلال هذا اللقاء، علما بأن برشلونة سيواجه قرطبة متذيل الترتيب.

وأثنى كاسياس على مستوى سيفيليا الذي يدربه أوناي إيمري: "إنه فريق ينافس على مقعد في دوري الأبطال كما أنه يلعب في نصف نهائي دوري أوروبا. أمل أن نتمكن من حصد الثلاث نقاط أمامهم لأننا نعتمد على الفوز بجميع مبارياتنا وتعثر برشلونة أو تعادله".

وحول حظوظ الريال في التشامبيونز ليج يرى كاسياس أن الفرق الأربعة التي تأهلت للمربع الذهبي (برشلونة ويوفنوس وبايرن ميونخ) فرصها متكافئة للتويج باللقب.

وكشف كاسياس أن تتويجه بأول لقب في دوري الأبطال مع الريال عام 2000 وببطولة كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا كان لهما وقعا مختلفا على مسيرته الرياضية "العقلية تتغير. عندما تكون شابا تشعر بتعطش للألقاب، وعندما تكبر مسيرتك تود أن يزيد سجل الألقاب التي توجت بها، وعندما تصبح في آخر مسيرتك ترغب في تحقيق الفوز لإدخال السعادة على نفوس الناس".