صورة – 5 أرقام تاريخيه من سداسية برشلونة أمام خيتافي

سداسية كاملة من أقدام لاعبي برشلونة كتبت انتصارا ساحقا أمام خيتافي في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، في رابع مباراة لا تتلقى فيها شباك برشلونة أهداف.

برشلونة يغرد في الصدارة بعد مرور 34 جولة من الدوري برصيد 84 نقطة وبفارق نقطتين عن الملاحق ريال مدريد.

وبعد السداسية في مرمى خيتافي وصل عدد أهداف برشلونة إلى 97 هدفا في الدوري هذا الموسم، ولكن ليس ذلك فقط هو ما نتجه عن الانتصار الساحق أمام خيتافي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 أرقام كُتبت بفضل السداسية في شباك خيتافي.

1- فوز برشلونة على خيتافي هو الفوز العاشر لبرشلونة بأكثر من خمسة أهداف في المباراة الواحدة.

البداية مع خماسية في شباك ليفانتي، ثم سداسية في جرانادا وخماسية في سيفيليا، ثم 5-1 أمام إسبانيول و5-0 أمام قرطبة وليفانتي و6-0 أمام إليتشي و6-1 أمام فاليكانو.

2- ثلاثي الهجوم (MSN) ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار سجلوا جميعا في مباراة واحده للمرة السادسة هذا الموسم بعد باريس سان جيرمان وإلتشي، وأتليتكو مدريد وأتليتكو بلباو وليفانتي.

3- ثلاثي الهجوم ( MSN) وصل مجموع اهدافهم (102).

ميسي 49. نيمار 32. سواريز 21. وبذلك يتفوق الثلاثي على رقم ( تيري هنري وصامويل إيتو وليونيل ميسي أصحاب الـ100 هدف).

4- عادل نيمار رقم مواطنه البرازيلي رونالدو بعدد الأهداف بقميص برشلونة بعد الوصول إلى الهدف رقم 47.

5- شارك بيدرو للمرة الـ200 بقميص برشلونة.