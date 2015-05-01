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بالفيديو - فالنسيا يخسر نقطتين في صراع التأهل الأوروبي

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بالفيديو - فالنسيا يخسر نقطتين في صراع التأهل الأوروبي بالفيديو - فالنسيا يخسر نقطتين في صراع التأهل الأوروبي

(إفي): فقد فالنسيا نقطتين ثمينتين في صراعه للبقاء في المربع الذهبي ببطولة الدوري الإسباني بتعادله خارج ملعبه أمام رايو فاليكانو بهدف لمثله في الجولة 34.

واحتفظ "الخفافيش" بموقعهم في المركز الرابع بالليجا بعد نيل النقطة 69، لكنه يتفوق فقط بفارق الأهداف عن سيفيليا الذي تراجع للمركز الخامس، ليشتد صراعهما على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أما رايو فحصد النقطة 42 بالمركز الـ11.

تقدم رايو بتسديدة أدريان بلازكيز مستغلا خطأ فادحا من الحارس البرازيلي دييجو ألفيش (ق20) وتعادل القائد داني باريخو من تنفيذ رائع لمخالفة ثابتة (ق66).

وشهد اللقاء حالتي طرد في كل فريق، حيث طرد خورخي مورسيو من رايو (ق62) وكذلك الأرجنتيني رودريجو دي بول من فالنسيا (ق77).

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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