بالفيديو - في مباراة النيران الصديقة .. إمبولي يضرب نابولي برباعية

(إفي): ضرب إمبولي ضيفه نابولي برباعية مقابل هدفين يوم الخميس في الجولة 33 من الدوري الإيطالي، ليبعده أكثر عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وجمدت الخسارة رصيد نابولي عند 56 نقطة، مبتعدا بفارق خمس نقاط عن روما ثالث الكالتشو، وست نقاط عن الوصيف لاتسيو.

واقتنص إمبولي النقطة 38 ليصعد للمركز الـ14.

واستفاد إمبولي من تسجيل نابولي لهدفين في مرماه من أصل رباعية، فيما سجل نابولي هدفا آخر من "نيران صديقة".

تقدم صاحب الضيافة مبكرا (ق8) عبر ماسيمو ماكاروني، وانتظر حتى (ق43) ليضاعف النتيجة بهدف الأوروجوائي ميجل بريتوس بالخطأ في مرماه.

وأضاف ريكاردو سابونارا سريعا الهدف الثالث لإمبولي (ق45) وسط ذهول المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز وفريقه.

ونجح نابولي في تقليص الفارق بهدف سجله فينسنت لاوريني في مرماه ذاتيا بالخطأ (ق64).

وبالمثل أحرز الإسباني راؤول ألبيول هدف إمبولي الرابع في شباك فريقه دون قصد (ق81) قبل أن يسجل السلوفكي ماريك هامشيك هدفا شرفيا ثانيا للضيوف (ق90).

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