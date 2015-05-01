تعسر الولادة والعيوب الخلقية عوامل تؤدى لسقوط الرحم

السقوط الرحمى أحد الأمراض التى تصيب النساء نتيجة أسباب وعوامل متعددة أهمها الولادة المتكررة المتتالية.

قال الدكتور عمرو حسن استشارى النساء والتوليد، أن السقوط الرحمى هو نزول الأعضاء التناسيلة عن مكانها الطبيعى سواء الرحم أو المهبل وعادة يصيب النساء عقب الولادة أو بلوغهن سن الياس.

النساء الأكثر عرضة لسقوط الرحمى والمهبلى

>ويستكمل د.عمرو قائلاً: "هناك بعض الأسباب الذى تزيد من فرص إصابة المرأة بالسقوط الرحمى أو المهبلى نتيجة تعرضها للآتى":

>1)النساء اللائى تعرضن للولادة المتكررة بصورة متتالية خاصة حال تعسر الولادة .

>2)إصابة المرأة ببعض العيوب الخلقية مثل ضعف أربطة الرحم الوراثية.

>أعراض الإصابة بالسقوط الرحمى والمهبلى

>ويتابع د. عمرو قائلاً: "هناك بعض الشكوى التى تشكو منها النساء عند إصابتهن بالسقوط الرحمى أو المهبلى وأهمها":

>1)شعور بثقل بمنطقة أسفل البطن.

>2)الرغبة فى التبول بكثرة .

>3)شعور بألم شديدة أسفل الظهر .

>4)حدوث السلس البولى وهو نزول البول الذى تتعرض له المرأة عند السعال والعطس.

>5)عدم الرغبة فى العلاقة الزوجية.

أهم طرق العلاج والوقاية من الإصابة بالسقوط الرحمى أو المهبلى

>وأشار د. عمرو قائلاً: علاج السقوط المهبلى يكون من خلال عملية جراحية لتصليح المهبل "بيت الولد" بينما السقوط الرحمى على حسب العمر حال بلوغ المرأة سن اليأس يتم استئصال الرحم وحال صغر عمرها يتم رفع الرحم وتثبيته.

وأضاف د. عمرو قائلا: "يجب الإقلال من الولادة المتكررة المتعاقبة لتفادى حدوث خلل فى الأربطة الرحم، والابتعاد عن الأشياء التى تؤدى إلى الضغط على البطن مثل السعال أو الإمساك.