حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 1/5/2015

أبناء هذا البرج يتسمون بالعقل وتحديد الأهداف ومحاولة إصابتها وإن لم يحدث ذلك، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح "ماغى فرح" خبيرة الأبراج، أنهم سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>على الرغم من المشاكل التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة سيستطيعون تغير واقعهم وسيحالفهم الحظ لتحقيق أهدافهم على مستوى حياتهم العملية.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.