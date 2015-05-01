حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 1/5/2015

الإصرار على الرأى والتصميم على صحة الحديث من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح": سيتلقون بعض الأخبار التى ستكون مصدرا للسعادة لهم فى المستقبل.إعلان - Ads إعلان - Ads
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.
>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب أن لا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.
توقعات ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية
>سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من سعادتهم.
على مستوى الحياة العاطفية
>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.
على مستوى العلاقات العامة
>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب أن لا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.