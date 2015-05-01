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حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 1/5/2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 1/5/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 1/5/2015
الإصرار على الرأى والتصميم على صحة الحديث من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح": سيتلقون بعض الأخبار التى ستكون مصدرا للسعادة لهم فى المستقبل.

توقعات ماغى فرح لأصحاب على مستوى الحياة العملية
>سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من سعادتهم.

على مستوى الحياة العاطفية


>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.

على مستوى العلاقات العامة


>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب أن لا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

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مصر 365

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