توقعات الأبراج ليوم الجمعة 1/5/2015

حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 1/5/2015

الصوت العالى وفرض الرأى وإثبات صحة الحديث من أهم صفات أبناء برج الأسد أما بالنسبة لحظهم اليوم تقول"عبير فؤاد": سيبتسم الحظ لهم وسيتفاجئون ببعض الأخبار المفرحة التى ستفرق معهم فيما بعد.

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الجمعة 1/5/2015

>سيجدون فى هذا اليوم بشرة خير وأخبارًا سعيدة تؤهلهم نفسيًا للتقدم على مستوى حياتهم العملية.>الحب سيكون عاملاً ثانويًا فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيئًا، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

التهور وعدم القدرة على ضبط النفس من أهم صفات هذا البرج، وبخصوص حظ برج الثور ليوم الجمعة، فتتوقع خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" أنه سيواجههم بعض المشاكل التى قد تقلب مزاجهم إلى وتعكره لكنهم سيتحكمون به فى نهاية اليوم.

توقعات "عبير فؤاد" لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الجدى يوم الجمعة 1/5/2015

>تؤكد "فؤاد" يجب أن نتحكم فى أنفسنا وسننجح فى فعل ذلك ونبتعد تماما عن أى استفزازات.>حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات القادمة.

حب النفس وتفضيلها من أهم صفات أبناء هذا البرج، أما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم فستوضحه لنا خبيرة الأبراج "عبير فؤاد".

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الجمعة 1/5/2015

>حبهم لذاتهم وقدرتهم على النجاح ستدفعهم لبذل قصارى جهدهم للتخلص من هذه المشاكل وبالفعل سيستطيعون فعل ذلك.>سيزين الحب يومكم وسيكون عامل ودافع كبير لكم نحو التألق فى كافة شئون حياتكم.

الحيرة الدائمة والتردد عند اختيار الأشياء يعانى منها أبناء هذا البرج فتقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد": الاستقرار سيكون مصيرنا خلال هذه الفترة، لذلك يجب أن نتحل بالصبر والتأنى عند اتخاذ القرارات.

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج الحمل يوم الجمعة 1/5/2015

>سيبذلون من الجهد والطاقة ما يؤهلهم لتخطى مشاكلهم ويستطيعون التحكم فى ترددهم ومن ثم سيحققون النجاح المنتظر.>سيكون أبناء هذا البرج فى قمة تألقهم على المستوى الصحى حتى وإن مروا ببعض الكبوات البسيطة التى لا تتعد البرد أو الشعور بالقىء لكنهم سريعا ما يعودون إلى حالتهم الطبيعية.>ستعود بعض علاقاتهم التى خسروها من وقت قريب على مجراها وسيستطيعون بناء علاقات جديدة بعيدا عن التأرجح والازدواجية التى يعانون منها.

الهدوء والسكينة فى مقابل العصبية المفرطة فى بعض المواقف من سمات هذا البرج، تقول "عبير فؤاد" عن حظهم ليوم الجمعة اليوم هو يوم حظهم ستتحقق لهم معظم أمانيهم.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية "عبير فؤاد" لأصحاب برج الحمل عام 2015

حظك اليوم برج الحوت يوم الجمعة 1/5/2015

>ستتجدد علاقاتهم التى فقدوها من فترات وسيستطيعون بناء علاقات اجتماعية ناجحة فى حياتهم القادمة بداية من هذا اليوم.>سيكون هذا العام من أهم السنوات التى تمر عليهم لأنه سيكون بمثابة اختبار لهم ولقدرتهم على التغيير من صفاتهم وطبائعهم إلى الأفضل.

العاطفية والرومانسية المبالغ فيها من صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج "عبير فؤاد": ستعرضون على مشاكل عاطفية كبيرة قد تفقدهم صوابهم ولن يستطيعوا التحكم فى أنفسهم على كافة المستوايات.

توقعات "عبير فؤاد" لبرج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات "فؤاد" لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الجمعة 1/5/2015

>سيتعرضون لبعض المشكلات التى قد تعيقهم عن تحقيق أحلامهم على مستوى العمل، لكن سريعا ما تنكشف الغمة وسيتخلصون من حساسيتهم المفرطة.>الحب سيكون عاملاً سلبيًا فى حياتهم سيجذبهم إلى الخلف وسيجعلهم بعيدين عن السعادة، وربما سيجدون أنفسهم فى تأخر بسبب هذا الحب ومشاكله التى ستواجههم هذه الفترة.

الاجتهاد والعمل الدائم من أجل تحقيق الأهداف من أهم صفات هذا البرج، و تقول "عبير فؤاد" خبيرة الأبراج، سيتعرض أصحاب هذا البرج لبعض المشاكل على كافة المستويات العاطفية والعملية لكنهم كالعادة سيتخطونها.

توقعات "عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات"عبير فؤاد" لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الجمعة 1/5/2015

>سيشهد هذا البرج طفرة كبيرة على المستوى العملى وسيحققون ما عجزوا عن تحقيقه من قبل، وسيحصدون ثمار مجهودهم.>الحب لن يؤثر فى حياتهم بشكل كبير فهم على الرغم من تكوينهم الرومانسى إلا أنهم مازالوا يسيطرون على أنفسهم.

الجاذبية والغموض من أهم صفات هذا البرج، وعن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح" خبيرة الأبراج: سيكون بداية لانفراجة كبيرة سيشهدها هذا البرج لذلك فالأمر يستدع التفاؤل.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

>تقول "ماغى" يعتبر هذا البرج من أكثر الأبراج التى تعتمد على حظها دائما فى تحقيق نجاحاتها، لكن هذا اليوم سيكون مغايرًا نوعًا ما سيبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى ما يريدون وبالفعل سيستطيعون ذلك.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

>الحب سيكون عنوانًا لنجاح هذا البرج ومن أسباب تقدمه وتألقه فى معظم المجالات.

حظك اليوم برج العذراء يوم الجمعة 1/5/2015

الإصرار على الرأى والتصميم على صحة الحديث من أهم صفاتهم، أما عن حظهم اليوم تقول "ماغى فرح": سيتلقون بعض الأخبار التى ستكون مصدرا للسعادة لهم فى المستقبل.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

>سيتعرضون لبعض المشاكل النفسية التى قد تحد من سعادتهم.

على مستوى الحياة العاطفية

على مستوى العلاقات العامة

حظك اليوم برج العقرب يوم الجمعة 1/5/2015

>الحب سيفقد قيمته عندهم وسينشغلون بحياتهم العملية عن العاطفية ولكن مع الوقت سيتسبب ذلك فى مشكلة كبيرة.>سيتألق أبناء هذا القسم على المستوى العاطفى فسيعيشون أجواء الرومانسية والحب فى هذا اليوم لذلك يجب أن لا يتخلوا عن هذه الأجواء ويتخذونها كأسلوب حياة لهم فيما بعد.

التعامل مع كافة فئات البشر من أهم صفات هذا البرج، تقول خبيرة الأبراج "ماغى فرح": سيكون يوما جيدا بالنسبة لهم وسيستطيعون التغلب على أحزانهم التى واجهتم طوال الفترات السابقة.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات "ماغى" لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الجمعة 1/5/2015

>سيشهد هذا البرج انفراجة مالية كبيرة فسيحصلون على مكافآت مادية ستغير من حالتهم النفسية وستؤثر إيجابيا على مستواهم فى العمل.>الحظ سوف يحالفهم على المستوى العاطفى لذلك يجب أن يهيئوا أنفسهم حتى يكونوا على أتم استعداد لاستقبال المفاجآت العاطفية المبهجة بالنسبة لهم والتى طال انتظارها، فيعتبر أبناء هذا البرج من المحظوظين على المستوى العاطفى، لكن إذا لم يستغلوا هذا الحظ سوف ينقلب عليهم ويعانون دون نهاية.

أبناء هذا البرج يتسمون بالعقل وتحديد الأهداف ومحاولة إصابتها وإن لم يحدث ذلك، وبالنسبة لحظهم اليوم توضح "ماغى فرح" خبيرة الأبراج، أنهم سيرصدون النجاحات وسيكون بداية مبشرة لهم طول الفترة المقبلة.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>على الرغم من المشاكل التى تعرضوا لها فى الفترات السابقة سيستطيعون تغير واقعهم وسيحالفهم الحظ لتحقيق أهدافهم على مستوى حياتهم العملية.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>ستكون حياتهم العاطفية هى دافعهم نحو النجاح وستؤثر على مسيرتهم العملية بشكل إيجابى، لذلك يجب أن نحرص على مشاعرنا ونبروزها حتى نصل إلى قمة التألق والنجاح.

حظك اليوم برج الميزان يوم الجمعة 1/5/2015

العدل والمساواة بين الناس بعيدًا عن العاطفة من أهم صفات هذا البرج، وبالنسبة لحظهم اليوم تقول "ماغى فرح" سيواجهون يومًا صعبًا لكن فى نهايته سيتحكمون بمصيرهم وينجون من بعض المكائد.

توقعات "ماغى فرح" لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

>المشاكل ستواجههم فى بداية اليوم ربما أزمات مادية أو مشاكل مع زملائهم فى العمل، لكن سيستطيعون تغييرها والسيطرة على أوضاعهم للأفضل، وسيتخذون كالعادة قرارات صائبة ستغير من مجرى حياتهم.

توقعات "ماغى" لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون محركهم فى هذا اليوم ودافعهم الوحيد للتخلص من هذه المشاكل المحيطة بهم.

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